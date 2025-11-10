PRF apreende mais de 40 kg de drogas e prende casal em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, no último domingo (9), cerca de 22,6 kg de cloridrato de cocaína e 19,35 kg de maconha durante operação de fiscalização realizada na unidade operacional de Vilhena.

De acordo com a corporação, a droga foi encontrada após a abordagem de um veículo de passeio. Durante a entrevista com os ocupantes, os policiais notaram contradições nas respostas e decidiram aprofundar as averiguações.

No porta-malas e em compartimentos ocultos da estrutura do automóvel foram localizados os entorpecentes. Diante dos fatos, o casal que viajava no veículo recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Os suspeitos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as providências cabíveis.