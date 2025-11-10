Saúde de Seringueiras recebe reforço com micro-ônibus garantido por Gislaine Lebrinha

O município de Seringueiras contará com R$ 611 mil destinados pela deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) para a compra de um micro-ônibus. O recurso foi viabilizado por emenda parlamentar e atenderá às demandas da saúde municipal.

O veículo permitirá o transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico, evitando deslocamentos para outros municípios e fortalecendo a descentralização da saúde em Rondônia, bandeira defendida desde o início do mandato pela deputada.

Gislaine Lebrinha afirmou que “é uma conquista importante para garantir que os pacientes recebam cuidados sem precisar esperar ou se deslocar para outro município. Continuo trabalhando para que cada dia mais a saúde chegue a quem precisa, fortalecendo o atendimento local e apoiando os profissionais da área.” A deputada também reforçou o agradecimento ao Governo de Rondônia, parceiro fundamental na execução de políticas de saúde que beneficiam os municípios.

A aquisição do micro-ônibus atenderá às demandas da população e vai contribuir para que os moradores tenham acesso rápido e seguro aos serviços da saúde.