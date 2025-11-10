Thiago Flores reafirma coerência política ao retirar apoio à PEC 38/2025 e defender diálogo sobre reforma administrativa

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) protocolou, nesta segunda-feira (10), o Requerimento nº 4745/2025, solicitando a retirada de sua assinatura da Proposta de Emenda à Constituição nº 38/2025, que trata de alterações nas normas da Administração Pública brasileira.

A proposta tem como objetivo, segundo sua justificativa, “aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profissionalização e extinguir privilégios no serviço público”.

Em sua manifestação, o parlamentar destacou que a decisão reflete um ato de coerência política e responsabilidade com os princípios que norteiam sua atuação legislativa. Segundo Flores, embora tenha inicialmente subscrito a PEC com o propósito de fomentar o debate sobre modernização e eficiência na gestão pública, a análise detalhada do texto levou à constatação de que “o conteúdo apresentado não reflete integralmente os princípios que defendo em favor de um serviço público eficiente, valorizado e comprometido com o interesse social”.

O deputado ressaltou que apoia reformas administrativas que promovam eficiência e inovação, mas enfatizou a importância de preservar as garantias constitucionais e a valorização dos servidores públicos. “Entendo ser prudente a retirada da assinatura em respeito à coerência da minha posição nesta Casa e à necessidade de garantir que qualquer mudança no serviço público não comprometa os direitos e a valorização de quem trabalha”, afirmou.

Thiago Flores reiterou ainda que continuará acompanhando a tramitação da PEC e participando das discussões que envolvem o futuro da administração pública no Brasil, defendendo que qualquer proposta de reforma seja amplamente debatida e construída com diálogo e transparência.

O requerimento foi devidamente protocolado e aguarda publicação nos anais da Câmara dos Deputados.