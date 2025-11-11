Ciclista sofre ferimentos leves após colisão com carro em cruzamento de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a equipe policial entrou em contato com o condutor identificado pelas iniciais R.V.O.R., que relatou trafegar com sua bicicleta elétrica pela Avenida Melvin Jones, sentido bairro Moisés de Freitas, quando, no cruzamento com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, colidiu transversalmente com um automóvel Ford Fiesta, conduzido por E.L.V.S., que seguia sentido bairro Bodanese.

Com o impacto, o ciclista sofreu uma queda e apresentou escoriações na mão esquerda, mas dispensou atendimento médico por se tratar de ferimentos leves. A condutora do carro não sofreu lesões.

Os policiais registraram os dados dos envolvidos, fotografaram os danos nos veículos e anexaram as imagens à ocorrência.

Ambas as partes foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis e liberadas. O local do acidente possui sinalização visível, porém, conforme o registro, a colisão ocorreu próxima ao canteiro central.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.