Condutor de bicicleta elétrica fica ferido após colisão com carro em cruzamento em Vilhena

Nesta terça-feira, 11 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua Genival Nunes, esquina com a Rua 45, no bairro BNH, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o acidente envolveu um Hyundai Creta, conduzido por uma mulher identificada por R., que seguia pela Rua 45 sentido Colégio Tiradentes, e uma bicicleta elétrica, pilotada por um homem identificado como C., que trafegava pela Avenida Genival Nunes da Costa.

Conforme o registro policial, a condutora do carro não observou a sinalização de “pare” e acabou avançando a via, colidindo com a bicicleta elétrica.

A motorista do Creta não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos. Já o ciclista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, com escoriações nos joelhos, mão direita e dedo do pé direito, permanecendo em observação médica.

O veículo Creta teve danos no para-choque dianteiro, enquanto a bicicleta elétrica sofreu avarias na carenagem de proteção e nas baterias.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.