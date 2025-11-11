Deputado Alex Redano indicou R$ 200 mil para viabilizar o Duelo na Fronteira em Guajará-Mirim

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), garantiu junto ao governo do estado a liberação de R$ 200 mil para apoiar a realização do Duelo na Fronteira, tradicional festival folclórico que celebra a cultura dos bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, em Guajará-Mirim.

A indicação feita pelo parlamentar foi atendida pelo governo, assegurando os recursos necessários para a edição de 2025, que será realizada de 12 a 17 de novembro, no Bumbódromo Márcio Menacho. Considerado um dos maiores espetáculos culturais de Rondônia, o evento atrai milhares de visitantes e movimenta fortemente o comércio, o turismo e a economia local.

O recurso garantido pelo deputado será fundamental para a montagem de estruturas de som, palco, iluminação, arquibancadas e segurança, além de apoiar as apresentações artísticas e folclóricas dos grupos participantes. Essa contribuição permite que o evento mantenha sua grandiosidade e qualidade, assegurando condições adequadas para o público e para os artistas locais.

De acordo com o deputado Alex Redano, o apoio financeiro tem como objetivo garantir uma estrutura adequada para o evento, valorizando os artistas locais e fortalecendo a identidade cultural da região. “O Duelo na Fronteira é um símbolo da cultura rondoniense. Além de preservar nossas tradições, o festival gera emprego, renda e orgulho para o povo guajaramirense. Nosso mandato tem o compromisso de apoiar iniciativas que mantêm viva a história e o talento do povo de Rondônia”, destacou o parlamentar.

A Assembleia Legislativa de Rondônia, sob a presidência do deputado Alex Redano, reforça seu compromisso com o fortalecimento da cultura, do turismo e do desenvolvimento regional, apoiando iniciativas que valorizam as tradições e promovem oportunidades para os artistas e empreendedores locais.

O evento é promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com apoio da Prefeitura de Guajará-Mirim e Associação Cultural Waraji (ACW) e conta com praça de alimentação, reforço na segurança pública e toda a estrutura necessária para receber moradores e turistas.