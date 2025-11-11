Deputado Cássio Gois entrega veículo zero quilômetro à ACIEO e reforça apoio ao empreendedorismo em Espigão do Oeste

A entrega aconteceu na sede da entidade e reuniu empresários, autoridades locais e representantes do setor produtivo, que destacaram a importância do investimento para fortalecer o associativismo e o desenvolvimento econômico do município.

O deputado Cássio Gois destacou que a entrega do veículo é mais uma das várias ações já realizadas em prol de Espigão do Oeste. Segundo ele, mais de R$ 5 milhões já foram investidos no município por meio de suas emendas e projetos que beneficiam diferentes áreas, como saúde, infraestrutura, educação e desenvolvimento econômico.

“A ACIEO tem um papel fundamental no crescimento de Espigão do Oeste, sempre buscando fortalecer os empreendedores e apoiar novas iniciativas. Essa emenda é uma forma de reconhecer esse trabalho e garantir mais estrutura e agilidade para que a entidade continue fazendo a diferença na vida das pessoas”, destacou o parlamentar.

O presidente da ACIEO, Marcos Sabino, agradeceu o apoio do deputado e ressaltou a relevância do recurso para o avanço da associação.

“Esse veículo vai dar mais autonomia e condições para que a ACIEO continue presente no dia a dia dos nossos associados, visitando empresas, participando de eventos e fortalecendo o comércio local. Agradecemos imensamente ao deputado Cássio Gois por acreditar no nosso trabalho e investir em Espigão do Oeste”, afirmou.

O novo veículo já está à disposição da associação e será utilizado em atividades institucionais e de apoio ao empresariado local. A parceria entre o poder público e o setor produtivo, reforçada pelo gesto do deputado Cássio Gois, evidencia o compromisso com o desenvolvimento regional e com o fortalecimento do empreendedorismo em Rondônia.