Dra. Taíssa destina R$ 500 mil para “Duelo na Fronteira” reforçando compromisso com a cultura de Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) anunciou a destinação de R$ 500 mil em emenda parlamentar para o Duelo na Fronteira 2025, um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais de Guajará-Mirim, que celebra a alma e a identidade do povo rondoniense.

Entre os dias 12 e 17 de novembro, o Bumbódromo Márcio Menacho será novamente o palco dessa grande festa popular, que emociona o público com o duelo entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho. A entrada é gratuita, permitindo que toda a comunidade participe e celebre a tradição.

Criado em 1995, o Duelo na Fronteira é considerado uma das manifestações folclóricas mais importantes do Estado, reunindo elementos das culturas indígena e cabocla em um espetáculo de cores, danças, toadas e rituais que exaltam a riqueza do folclore amazônico.

Durante o evento, centenas de artistas, brincantes e grupos culturais se apresentam no bumbódromo, em uma disputa repleta de emoção e beleza. De um lado, o boi Flor do Campo, representado pelo trevo de quatro folhas na testa e pelas cores vermelha e branca; do outro, o boi Malhadinho, identificado pela meia-lua na cabeça e pelas cores azul e branca.

Neste ano, o Flor do Campo apresentará o tema “O Lamento da Floresta”, enquanto o Malhadinho trará o enredo “Somos Amazônidas” — ambos exaltando a força da Amazônia e a resistência do seu povo.

“A cultura do nosso povo é resistência, orgulho e identidade. O Duelo na Fronteira é o coração pulsante de Guajará-Mirim, e o nosso mandato segue apoiando quem mantém viva essa história”, destacou a deputada.

Com o reforço da emenda parlamentar, o evento contará com melhor estrutura, valorização dos artistas locais e incentivo à economia criativa, fortalecendo o turismo e gerando oportunidades para a população.

“Guajará-Mirim merece ver sua cultura florescer cada vez mais forte. É assim que seguimos fortalecendo nossas raízes e celebrando o que somos”, afirmou Dra. Taíssa.

É o recurso do povo, voltando para o povo!