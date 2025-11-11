Ieda Chaves leva “Coração em Ação” com cuidados e esperança para 2 mil pessoas em Itapuã

Com um clima de acolhimento e compromisso social, a 4ª edição do projeto “Coração em Ação”, idealizado pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), movimentou o município de Itapuã do Oeste e as comunidades vizinhas Ponte Alta, Rio Preto e Rei do Peixe, no último sábado (8).

A iniciativa, marcada por 2.120 atendimentos gratuitos, ofereceu serviços nas áreas de Beleza, Bem-Estar, Cidadania, Cultura, Direitos, Recreação infantil e Saúde, levando cuidado e afeto a centenas de famílias.

O evento aconteceu na Escola Sossego da Mamãe, na Rua Olavo Pires, ao lado da Escola João Francisco, das 13h às 17h, reunindo mais de 150 voluntários comprometidos em atender à população com dedicação e empatia.

A comunidade compareceu em peso, demonstrando a importância de ações integradas que fortalecem o vínculo entre poder público e sociedade. Para Ieda Chaves, o resultado é fruto de um trabalho coletivo e contínuo. “Foram dias de muito trabalho, um esforço que não começou hoje, mas há algum tempo. Quero agradecer muito ao prefeito, ao vereador Serginho, à primeira-dama e a todos os que colaboraram para que essa ação acontecesse e fosse esse sucesso”, afirmou.

O prefeito Nei Martins (Avante) destacou o impacto positivo do projeto e o envolvimento comunitário. “Que espetáculo de ação! Muito obrigado. Itapuã do Oeste está em festa. A senhora conseguiu movimentar todos os bastidores do nosso município”, disse.

Já o vereador Serginho Veterinário (PSD), articulador local da ação, reforçou o caráter humano da iniciativa. “A ação social ‘Coração em Ação’ chegou com tudo e realizou atendimentos para nossa gente. Um agradecimento especial à deputada Ieda Chaves, que fez acontecer e trouxe para o município essa ação de grande magnitude. Itapuã ganhou sorrisos, cuidado e esperança”.

Emoção e reconhecimento

Entre os momentos mais marcantes, esteve a troca de 60 geladeiras antigas por novos modelos eficientes, realizada pela Energisa Rondônia. Uma das beneficiadas resumiu o sentimento coletivo. “É algo grandioso, especialmente porque estamos nos aproximando do Natal e é um presentão para nós aqui em Itapuã. Isso é uma novidade e é muito gratificante”.

Gratidão

Ieda Chaves encerrou a ação com uma mensagem de gratidão e esperança. “É lindo ver a população feliz, sendo acolhida com carinho e retribuindo com esse mesmo afeto. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, promovendo cuidados e esperança a quem mais precisa.”

Próximos passos

O sucesso da edição em Itapuã do Oeste reforça o compromisso do projeto com a inclusão social e a humanização das políticas públicas. A 5ª edição do “Coração em Ação” já tem data marcada: será no dia 29 de novembro, das 8h às 12h, na Escola Daniel Neri, em Porto Velho (Rua Benedito Inocêncio, 8241 – JK).