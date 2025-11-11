Moradoras de Corumbiara caem em golpe de falsos advogados e perdem mais de R$ 5 mil

Duas moradoras de Corumbiara procuraram a Polícia Militar na segunda-feira, 10 de novembro de 2025, para denunciar que foram vítimas de um golpe de estelionato aplicado por pessoas que se passaram por advogados por meio do aplicativo WhatsApp.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no sábado, 8, uma das vítimas recebeu mensagem de um número com o código de área (69), onde o golpista se identificou como advogado responsável por uma ação judicial movida por elas.

O indivíduo afirmou que as vítimas teriam ganhado a causa e que receberiam o valor de R$ 19.182,40, informando que um servidor do tribunal entraria em contato para orientar sobre o procedimento de liberação da quantia.

Na segunda-feira, 10, elas receberam novo contato, desta vez de um número com o código (61), de uma pessoa que se apresentou como Thomas Menezes, suposto servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Durante uma chamada de vídeo, o homem orientou as vítimas a mostrar documentos do processo e a realizar transferências via PIX, sob a justificativa de confirmar as contas bancárias para liberar o pagamento.

As vítimas começaram a desconfiar da fraude quando o suposto servidor passou a exigir novas transferências. Ao entrarem em contato com o verdadeiro advogado responsável pelo processo, confirmaram que haviam sido enganadas.

Consta no boletim de ocorrência que S., realizou uma transferência de R$ 1.297,80, de sua conta do Nubank, para Thiago Alcaide Rodrigues. Já I., efetuou duas transferências de sua conta do Sicoob, sendo uma no valor de R$ 3.376,13 e outra de R$ 1.000,00, ambas para Giovanni Lucas Pinto Oliveira.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que deverá investigar o caso.

A Polícia Civil orienta a população a não realizar transferências de valores sem confirmar a veracidade das informações e a desconfiar de contatos que solicitem depósitos em nome de terceiros.

Em caso de suspeita de golpe, a recomendação é procurar imediatamente a delegacia mais próxima e registrar boletim de ocorrência.