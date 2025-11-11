Motociclista fica ferido após escorregar em pista molhada próximo a Chupinguaia

Na madrugada desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, por volta das 4h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na RO-391, rodovia que liga a BR-364 ao município de Chupinguaia.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem identificado pelas iniciais W.R.C., caído ao lado da motocicleta que pilotava.

De acordo com relato da vítima, ele escorregou na pista molhada devido à chuva, perdeu o controle do veículo e acabou sofrendo a queda.

O motociclista apresentava escoriações nos braços, no joelho esquerdo e no ombro direito, sendo socorrido por uma equipe de ambulância e encaminhado ao hospital de Chupinguaia, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A motocicleta ficou no local do acidente, porém fora da pista, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.