Mulher é detida após atirar contra homem em via pública em Corumbiara

Na manhã desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Corumbiara.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, testemunhas relataram que uma mulher efetuou disparos contra um homem em via pública.

A vítima conseguiu deixar o local e, posteriormente, acionou a polícia. Um dos tiros atingiu a tampa traseira de uma caminhonete.

Em depoimento, o homem afirmou que trafegava com seu veículo quando a suspeita se aproximou em uma motoneta e apontou uma arma em sua direção. Ele relatou ter reagido, empurrando-a, e fugido em seguida, momento em que ouviu os disparos.

A suspeita foi localizada pela polícia em sua residência e alegou que a vítima teria cometido abuso contra sua filha, motivo pelo qual tentou contra a vida do homem. Ela afirmou ainda ter descartado a arma em uma fossa próxima de casa, mas o objeto não foi localizado.

Ambos os envolvidos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada e as providências cabíveis foram tomadas.