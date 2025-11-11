Munição é encontrada em sala de aula de escola estadual em Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na escola estadual Shirlei Ceruti, localizada no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, após a descoberta de uma munição dentro de sala de aula.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o objeto foi encontrado por um funcionário durante a limpeza da sala, dentro de uma carteira escolar. A munição, aparentemente de calibre .22, foi recolhida e entregue à direção da unidade.

Após tomar conhecimento do fato, a direção acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e realizou o recolhimento do material, apresentando-o na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.