Passageira tem celular furtado na rodoviária de Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de celular no terminal rodoviário de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição entrou em contato com a vítima, que relatou estar sentada em um dos bancos da rodoviária aguardando o horário de embarque, quando deixou seu aparelho celular da marca Samsung sobre uma bolsa e, em determinado momento, acabou adormecendo.

Durante esse breve período de sono, um homem não identificado se aproximou, subtraiu o aparelho e fugiu do local, tomando rumo ignorado.

A vítima informou que não conseguiu visualizar as características do autor nem a direção exata de fuga.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá investigar o caso.

A Polícia Militar orienta os cidadãos a redobrar a atenção com pertences pessoais em locais públicos, como terminais rodoviários, praças e comércios, evitando deixá-los desacompanhados.

Em caso de furto ou suspeita de movimentação estranha, a recomendação é acionar imediatamente o número 190 para que uma guarnição seja enviada ao local.