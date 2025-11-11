PM prende casal e apreende drogas e ferramentas de procedência duvidosa em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, por volta das 17h, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após denúncia de que um homem estaria circulando por comércios na Avenida Melvin Jones, em Vilhena, portando volume na cintura e se apresentando falsamente como policial.

Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito transitando pela mesma avenida e o acompanharam até uma residência situada na Rua das Magnólias, no bairro Jardim Primavera.

No local, o indivíduo foi abordado e identificado pelas iniciais D.D.C.N., Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Indagado, o suspeito afirmou possuir passagem anterior por posse irregular de arma de fogo no Estado do Mato Grosso. Questionado sobre a existência de armamento na casa, negou, mas autorizou voluntariamente a entrada dos policiais.

Durante a busca domiciliar, acompanhada por uma mulher identificada pelas iniciais M.C.R., esta indicou uma caixa de madeira na cozinha, afirmando que dentro havia entorpecente e ferramentas pertencentes ao abordado.

Ao verificar o conteúdo, os policiais localizaram 22 invólucros de substância aparentando cocaína, além de duas porções de maconha, embalagens plásticas e rolos de papel filme.

Também foram apreendidos diversos equipamentos e ferramentas, entre eles uma roçadeira, uma lavadora de alta pressão, uma serra mármore, uma parafusadeira, uma furadeira, um nível a laser, uma esmerilhadeira e fios elétricos novos, sem comprovação de origem lícita.

Os suspeitos negaram a propriedade dos entorpecentes e não apresentaram documentos que comprovassem a procedência dos objetos apreendidos.

Diante dos fatos, todo o material foi apreendido e encaminhado à Unisp de Vilhena, onde o caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>