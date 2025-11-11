PM recupera motocicleta furtada e prende homem por receptação em Vilhena

Na noite desta terça-feira, 11 de novembro de 2025, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Maria Moura, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha localizou uma motocicleta furtada no quintal de uma residência conhecida por ser ponto de encontro de usuários de entorpecentes.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, os policiais perceberam que o portão da casa, situada na Rua 101-11, estava aberto e avistaram uma motocicleta Yamaha/YBR de cor prata no interior do terreno.

Após consulta da placa no sistema do Detran, foi confirmada a restrição de roubo/furto, ocorrido no dia 10 de novembro no estacionamento de um supermercado.

No local, um homem identificado pelas iniciais J.S.M., afirmou ser o atual possuidor do veículo e relatou ter comprado a motocicleta por R$ 1 mil, tendo pago metade do valor e combinado quitar o restante com a entrega de um celular. Ele informou ainda que adquiriu o veículo de outro homem identificado apenas como D.J.P., cujo paradeiro desconhece.

Diante dos fatos, J.S.M., recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, juntamente com a motocicleta recuperada, para as providências cabíveis.