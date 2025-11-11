VÍDEO: Vilhena recebe “Jogo das Estrelas” nesta quinta-feira; Dedé, ex-Vasco da Gama, faz convite para evento

O Estádio “Portal da Amazônia”, de Vilhena, será palco do “Jogo das Estrelas”, evento esportivo que reunirá atletas conhecidos nacionalmente e nomes tradicionais do futebol local.

A entrada será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado à APAE de Vilhena e ao Lar dos Idosos. O jogo acontecerá nesta quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 20h.

Entre as presenças confirmadas estão: Dedé, ex-Vasco da Gama; Michael Bastos, ex-Palmeiras; Felipe Adão, ex-Botafogo; Zé Luiz, ex-Bahia; Bianca, hexacampeã brasileira de futevôlei; Amauri, campeão mundial de futevôlei; Miro e Caio (K-9), ex-jogadores de Vilhena e Bença Show, atração especial do evento.

O jogo contará ainda com a participação de autoridades políticas e empresários locais.

Antes da partida principal, haverá a abertura dos jogos das escolinhas de futebol de Vilhena, envolvendo jovens atletas da cidade.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes) em parceria com a Prefeitura de Vilhena, com objetivo de promover integração esportiva e ações sociais.

A programação é aberta ao público e convida a comunidade a participar, contribuindo com alimentos destinados a instituições assistenciais do município.

Em vídeo, Dedé, ex-Vasco da Gama, faz convite à população para prestigiar o evento.