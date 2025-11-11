Vilhena será palco de Encontro de Dança Sênior e comunidade é convidada especial

A cidade de Vilhena sediará no próximo dia 14 de novembro de 2025 um Encontro de Dança Sênior, atividade voltada à promoção do bem-estar físico, mental e social por meio da dança.

O evento é gratuito e convida toda a comunidade a participar dos momentos de alegria, descontração e movimento.

A Dança Sênior ganhou destaque em Vilhena através do trabalho de Rosangela Goebel, responsável por trazer para o município treinamentos inovadores voltados ao autoconhecimento e à saúde integral. Nesta edição, o encontro contará com a presença especial da professora Josete, ministrante vinda de Cuiabá (MT), reconhecida nacionalmente por seu trabalho com grupos inclusivos — entre eles, um grupo de pessoas cegas que já se apresentou duas vezes em Vilhena, emocionando o público e transmitindo uma verdadeira lição de superação e inclusão.

Segundo Rosangela, a Dança Sênior tem como propósito promover não apenas o movimento corporal, mas também o fortalecimento de vínculos e a valorização da vida.

“A dança é uma forma de cuidar da saúde física e mental, de criar conexões e de celebrar cada fase da vida com entusiasmo e amor próprio”, destacou.

Benefícios da Dança Sênior

A prática da Dança Sênior traz inúmeros benefícios. Fisicamente, ajuda a fortalecer músculos e articulações, melhora o equilíbrio, a flexibilidade e a coordenação motora, além de contribuir para a saúde cardiovascular.

No campo cognitivo, estimula a memória, atenção e concentração. Socialmente, auxilia no combate ao isolamento, reduz o estresse e contribui para a prevenção da ansiedade e da depressão.

A modalidade é inclusiva, com opções de dança em pé, sentada ou combinada, utilizando coreografias inspiradas em diferentes povos e músicas brasileiras.

Programação

O Encontro de Dança Sênior acontecerá em dois momentos:

Tarde: Auditório do Hotel Luiz Eduardo Rover – das 15h às 17h

Noite: Auditório do Sest Senat

Participe!

O evento é aberto ao público e as vagas são limitadas. Para garantir a participação, os interessados podem entrar em contato diretamente com Rosangela Goebel, que disponibilizou um link de WhatsApp para mais informações e inscrições:

👉 Clique aqui para participar

“Eu e a professora Josete estamos preparando uma tarde e uma noite de alegria, diversão e movimento em prol da saúde física e mental. Venha dançar conosco!”, convida Rosangela Goebel.

