3º Batalhão da PM realiza 3ª corrida “Sangue Azul” com mais de mil participantes em Vilhena

O 3º Batalhão de Polícia Militar promoveu, no último domingo, 10 de novembro de 2025, a 3ª edição da Corrida Sangue Azul, evento que reuniu cerca de 1.200 participantes e contou com quase 900 atletas inscritos.

A atividade teve como principal objetivo incentivar a prática esportiva, aproximar a comunidade da instituição e promover saúde, integração social e cidadania por meio do esporte.

A competição contou com diversas categorias, abrangendo participantes de diferentes faixas etárias — desde crianças de 1 ano até veteranos de 99 anos. A iniciativa reforça o compromisso do batalhão em fomentar hábitos saudáveis, estimular a convivência comunitária e valorizar a imagem humanizada da Polícia Militar de Rondônia.

Organizada pelo 3º BPM em parceria com instituições locais, a Corrida Sangue Azul consolidou-se como um dos principais eventos esportivos da região, destacando-se pelo caráter inclusivo e pelo incentivo à competição saudável, ao espírito de cooperação e à amizade entre os participantes.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>