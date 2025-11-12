Adolescente foge da PM em alta velocidade e acaba apreendido após cair de moto em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, durante patrulhamento tático de rotina pela Rua das Flores, no bairro São José, em Vilhena, uma guarnição da Rádio Patrulha avistou um motociclista trafegando em alta velocidade. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor iniciou fuga pelas ruas do bairro.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais deram diversas ordens de parada utilizando sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu, realizando manobras perigosas e colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

Diante da situação, outras viaturas foram acionadas para auxiliar na tentativa de interceptar o motociclista. Durante o acompanhamento, já na Avenida Beira Rio, o suspeito perdeu o controle da direção e caiu.

Na abordagem, foi constatado que o condutor era menor de idade. Ele não apresentava sinais de embriaguez e, por esse motivo, não foi convidado a realizar o teste do etilômetro. O adolescente relatou aos militares que havia saído “apenas para dar uma voltinha” e que fugiu por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O veículo foi apreendido e todas as infrações de trânsito cabíveis foram aplicadas.

O Conselho Tutelar não foi acionado, pois os pais do menor foram localizados via telefone e compareceram para acompanhar o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.