Adolescentes são flagradas usando cigarro eletrônico em escola estadual no centro de Vilhena

Nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Escola Estadual Wilson Camargo, no centro de Vilhena, após denúncia de que alunas estariam utilizando cigarro eletrônico dentro do ambiente escolar.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a gestora relatou que, durante o período da aula de Educação Física, flagrou um grupo de quatro adolescentes, todas com 12 anos de idade, fazendo uso de um cigarro eletrônico nas dependências da instituição.

Diante da situação, a direção da escola acionou os responsáveis legais pelas alunas, bem como a Polícia Militar, que solicitou o comparecimento do Conselho Tutelar para acompanhamento da ocorrência, devido à condição de menoridade das envolvidas.

Após a identificação das adolescentes, o cigarro eletrônico apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, junto com o Conselho Tutelar e algumas das responsáveis.

Parte dos pais, segundo informado, recusou-se a comparecer à escola, e outros não foram localizados por telefone. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes para as devidas providências.