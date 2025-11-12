Após forte cobrança do Delegado Camargo, projeto para realização de concurso na Educação é enviado pelo Governo do Estado

O Governo de Rondônia encaminhou à Assembleia Legislativa a Mensagem n.º 257/2025, que autoriza o remanejamento de até R$ 3 milhões para a realização de um novo concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A proposta atende à necessidade de recomposição do quadro de profissionais da rede estadual, que vem sofrendo redução nos últimos anos, enquanto a demanda nas escolas segue em expansão.

A iniciativa ocorre após sucessivas manifestações do deputado Delegado Camargo em plenário. O parlamentar vem alertando, em diversas sessões da Assembleia, para os impactos da insuficiência de servidores na dinâmica pedagógica e administrativa das unidades escolares. Em discursos recentes, destacou casos de turmas sem professores, sobrecarga funcional e comprometimento do processo de aprendizagem.

Reconhecido no Parlamento como defensor da valorização dos trabalhadores da educação, Delegado Camargo tem pautado debates sobre reajustes salariais, progressões, fortalecimento de benefícios e condições adequadas de trabalho. Para ele, o concurso é uma medida necessária, mas não suficiente.

“A recomposição de pessoal precisa caminhar com a valorização. Não se trata apenas de contratar: é preciso garantir permanência, reconhecimento e estrutura de carreira. Educação de qualidade exige servidor respeitado e valorizado”, afirmou o deputado.