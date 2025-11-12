Avaliação do governo Lula volta a piorar, e metade dos brasileiros desaprova gestão

A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (12), mostra que 50% dos entrevistados desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que indica um aumento na reprovação dentro da margem de erro. Por outro lado, 47% aprovam a gestão atual.

Desde agosto deste ano, a avaliação do governo petista vem variando até 51% para reprovação e 46% de aprovação. Mas este é o primeiro aumento na reprovação desde maio, quando chegou a 57%, desde então o índice vinha registrando queda.

As entrevistas foram feitas entre quinta-feira (6) e domingo (9), com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Já os eleitores que não souberam ou não responderam somaram 3%. Veja os números:

Aprovação: 47% (era 48% em outubro)

Desaprovação: 50% (era 49%)

Não sabe/não respondeu: 3% (era 3%)

Comparado com o levantamento anterior, feito em outubro, a desaprovação e a aprovação recuaram dentro da margem de erro.

Operação policial no RJ

A pesquisa mostra, ainda, que 67% dos brasileiros apoiam a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação deixou ao menos 120 mortos.

Também é de 67% o número dos que acreditam que a polícia não exagerou no uso da força. Enquanto 29% pensam o contrário.

Os entrevistados também foram questionados sobre uma fala polêmica do presidente Lula. Em outubro, ao comentar sobre as ações do governo dos Estados Unidos ao tráfico internacional, Lula disse que os narcotraficantes são vítimas dos usuários de drogas. Ao todo, 81% dos discordaram da fala do presidente e outros 14% disseram concordar.