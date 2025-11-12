Deputada federal Cristiane Lopes celebra 25 anos da AMA-RO e anuncia investimentos para ampliar atendimentos

A parlamentar destinou mais de R$ 460 mil em emendas para fortalecer o atendimento e a estrutura da instituição, além de liderar iniciativas nacionais em defesa das mães atípicas.

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO), que preside a Frente Parlamentar de Cuidados das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiências, Autismo e Doenças Raras, participou com alegria das comemorações pelos 25 anos da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rondônia (AMA-RO).

O evento, realizado na casa de eventos Talismã 21, reuniu famílias, profissionais e autoridades em uma noite marcada por emoção, reconhecimento e compromisso com a inclusão.

Parceira da instituição, Cristiane Lopes destacou a importância dessa trajetória construída com amor e dedicação.“A história da AMA-RO é uma inspiração para todos nós. São 25 anos de lutas, avanços e conquistas que mostram o quanto é possível transformar vidas quando há união e propósito. Coloco-me à inteira disposição para continuar apoiando essa causa tão nobre, que garante dignidade e oportunidades a tantas famílias rondonienses”, afirmou a parlamentar.

Com o objetivo de fortalecer o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, a deputada destinou R$ 100 mil em emenda parlamentar, já em execução, para custear profissionais especializados e ampliar os atendimentos.

Além disso, Cristiane também destinou R$ 360 mil para a ampliação da sede da instituição, garantindo mais estrutura e qualidade nos serviços prestados, investimento que já está em fase de execução.

A presidente da AMA-RO, Nilza Maria Ferreira, agradeceu o apoio e a parceria da deputada.“Toda a nossa gratidão pelo empenho e dedicação da deputada Cristiane Lopes às necessidades das famílias atípicas. Esse investimento chega num momento essencial para fortalecer nossa missão e garantir mais inclusão”, destacou.

Durante a solenidade, a AMA-RO recebeu uma excelente notícia: com o apoio do Governo de Rondônia, foi oficializada a doação de uma área de 5.000 m² no Parque dos Tanques, onde será construída a tão sonhada sede própria da associação.

Fundada em 21 de outubro de 2000, em Porto Velho, a AMA-RO nasceu do sonho e da união de famílias que buscavam um espaço de acolhimento, educação e desenvolvimento para seus filhos com TEA. Desde então, a instituição vem se consolidando como referência no estado no atendimento e inclusão de pessoas autistas.

O compromisso de Cristiane Lopes com a causa das famílias atípicas vai além das emendas parlamentares. A deputada é autora de importantes iniciativas no Congresso Nacional, como o PL 561/2024, que cria a Semana Nacional da Maternidade Atípica, e o PL 4942/2023, que assegura atendimento psicológico gratuito pelo SUS para mães atípicas.

“Defender as famílias atípicas é lutar por amor, empatia e justiça social. Cada passo que damos nessa causa representa uma vitória pela inclusão e pelo respeito às diferenças. Enquanto eu estiver na vida pública, continuarei trabalhando para garantir mais direitos e oportunidades a essas mães e seus filhos”, finalizou Cristiane Lopes.