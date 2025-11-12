Deputada Sílvia Cristina comemora mais de 5 mil cirurgias de catarata realizadas no “Olhar de Amor”

O programa Olhar de Amor atinge nesta semana o número de 5.600 cirurgias de cataratas realizadas. A deputada federal Sílvia Cristina, que idealizou o assegurou os recursos para o projeto, comemorou esse grande número de procedimentos cirúrgicos, que trouxeram de volta a dignidade, a autonomia e uma nova visão para pacientes que esperavam há anos pelo benefício.

“É com muita alegria que vemos que o Olhar de Amor se consolida como mais uma iniciativa acertada de nosso mandato, trazendo a visão de volta para quem já nem acreditava mais. É gratificante ver que o fruto do nosso trabalho, em mais uma parceria bem sucedida com a fundação Pio XII, tem transformado vidas”, disse a parlamentar.

Pacientes de vários municípios de Rondônia já foram atendidos, com as cirurgias sendo realizadas no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Ji-Paraná, o Hospital do Amor. Foram mais de 7.500 consultas realizadas.

As cirurgias

Os pacientes fazem os exames de avaliação, em seguida realizam a cirurgia, retornando no dia seguinte após a cirurgia para serem avaliados. Há ainda dois retornos: após sete dias, e após 30 dias, quando recebem a alta definitiva. No transcurso do tempo da cirurgia até a alta, se ocorrer algum contratempo, o paciente recebe toda a assistência necessária.

Após a cirurgia, todos recebem óculos escuros e um colírio. A equipe médica é chefiada pelo Dr. Afonso Celso das Neves e o coordenador das cirurgias é o Dr. Wagner Gomes Dias.