Flamengo define programação e freta cinco aviões para a final da Libertadores

O Flamengo definiu a logística para final da Libertadores da América, dia 29, diante do Palmeiras.

O time alvinegro viajará ao Peru em voo fretado na quarta-feira (26), menos de 24 horas após enfrentar o Atlético-MG pela 36ª rodada do Brasileirão.

O confronto com os mineiros será disputado às 21h30 do dia 25 na Arena MRV, em Belo Horizonte, mas o Flamengo irá voltar ao Rio antes do embarque para o Peru, marcado para às 17h do dia seguinte. O voo com a delegação rubro-negra sairá do Aeroporto do Galeão.

Em Lima, o grupo de jogadores e o restante da comitiva ficarão hospedados no Hilton Miraflores, área nobre da capital. Os treinos em solo peruano, por sua vez, serão realizados em La Videna, que é o Centro de Treinamento da Federação Peruana de Futebol.

Pela programação do Flamengo, Filipe Luís irá comandar dois treinos em Lima antes da final da Libertadores com o Palmeiras. A primeira será na tarde de quinta-feira (27), e a segunda na manhã do dia 28, véspera da decisão.

Flamengo freta cinco voos para a final da Libertadores

O clube informou que irá fretar cinco aviões para a decisão. “Um deles será 100% executivo, destinado à delegação do futebol. Outro levará profissionais do clube que estarão a serviço em Lima. Os outros três aviões atenderão familiares de atletas, diretores, sócios e conselheiros do Flamengo, que arcarão com os custos de suas passagens”, diz comunicado do Flamengo.

O retorno ao Brasil está programado para poucas horas após a partida. O voo está previsto para às 2h30 de domingo (30). Palmeiras x Flamengo fazem a final da Libertadores a partir das 18h (de Brasília).