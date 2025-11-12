Facebook Instagram
Moradora encontra munição calibre 28 próximo a escola no centro de Vilhena

Artefato calibre 28 foi recolhido pela Polícia Militar e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para investigação
PM recolheu a munição e apresentou o objeto na Delegacia de Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, uma cápsula de munição foi encontrada na calçada de uma via próxima a uma escola no centro de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência na Rua Marcos da Luz.

No local, uma mulher relatou que havia deixado os filhos na escola e, ao retornar, encontrou no chão uma cápsula de munição calibre 28, marca CBC, intacta e sem numeração visível.

Preocupada com a proximidade da escola, a mulher recolheu o artefato e acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local, recolheu a munição e apresentou o objeto na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foram adotadas as providências cabíveis.

