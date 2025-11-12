Mulher fica ferida após colisão entre carro e bicicleta elétrica em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, por volta das 15h, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito do tipo colisão transversal na Rua Ignêz Rosella, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o acidente envolveu dois veículos: um VW/Novo Gol 1.0, conduzido por uma mulher identificada pelas iniciais A.A.A., que trafegava no sentido Avenida Curitiba/Avenida Rondônia, e uma bicicleta elétrica, pilotada por L.M.C.M., que seguia no sentido oposto.

De acordo com o registro policial, ao atingir o cruzamento com a Rua Cláudio Rosella, a condutora do automóvel iniciou uma manobra de conversão à esquerda para acessar um estacionamento, momento em que não percebeu a aproximação lateral do veículo autopropelido, ocasionando a colisão transversal entre ambos.

Com o impacto, L.M.C.M., caiu ao solo e relatou dores pelo corpo. Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Regional para avaliação médica.

Após os procedimentos de praxe, o automóvel foi liberado à condutora no local do acidente, enquanto o veículo autopropelido foi entregue a um familiar da vítima, conforme determinação da própria condutora ferida.