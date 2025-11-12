Pioneiro da saúde, técnico de enfermagem Arvelino Gomes morre aos 66 anos em Vilhena

Morreu na manhã desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, Arvelino Gomes da Silva, aos 66 anos. Ele era técnico de enfermagem e considerado um dos pioneiros na área da saúde em Vilhena.

Nascido em 5 de novembro de 1959, Arvelino faleceu na UTI do Hospital Regional, onde estava internado devido a complicações de saúde.

Profissional dedicado, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o bem-estar da comunidade. Atuou por muitos anos no Hospital Regional de Vilhena, sendo um dos colaboradores que ajudaram a estruturar e consolidar o atendimento público de saúde na cidade.

Mais recentemente, exercia suas funções no Posto de Saúde de Chupinguaia, onde também era muito querido pelos colegas e pacientes.

Reconhecido pela competência, humanidade e espírito solidário, Arvelino será lembrado por sua contribuição à saúde regional e pela forma como tratava cada paciente com respeito e empatia.

Além da carreira exemplar, deixa lembranças afetuosas como avô carinhoso, amigo leal, esposo dedicado e pai admirável.

“Sua dedicação, paixão e compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade serão lembrados por todos que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado”, destacaram colegas de profissão.

O velório tem início às 18h, na Capela Mortuária de Vilhena, e seguirá até o meio-dia desta quinta-feira, 13 de novembro, quando ocorrerá o sepultamento.

A história de Arvelino Gomes da Silva permanece viva na memória da população de Vilhena e Chupinguaia, que o reconhece como um profissional exemplar e um dos pilares da saúde pública da região.