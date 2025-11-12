PM prende dupla com cobre furtado e cheque extraviado em ponto conhecido pelo tráfico em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizou uma ação no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após receber informações de que os espaços públicos do Terminal Rodoviário e do antigo SINE-RO estariam sendo utilizados para o comércio e consumo de drogas.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, durante o patrulhamento pela Avenida Celso Mazutti, esquina com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, os policiais abordaram um homem identificado pelas iniciais V.C.S., conhecido pelo apelido de “Menor”.

Com ele, foram encontrados um aparelho celular, uma bicicleta de cor cinza, uma faca de cerca de 20 centímetros e uma sacola contendo aproximadamente 30 quilos de fios de cobre de procedência duvidosa.

Ao ser questionado, V.C.S., demonstrou nervosismo e confessou ter furtado o material, que seria vendido de forma clandestina para sustentar o vício em drogas.

Durante a abordagem, outro homem, identificado pelas iniciais D.H.R.S., chegou ao local para supostamente comprar entorpecentes. Com ele, os policiais encontraram uma carteira contendo um cheque do banco Sicoob no valor de R$ 544,15, com registro de extravio na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Ainda conforme apuração, a Central de Operações da PM verificou que a bicicleta apreendida é semelhante a uma que havia sido roubada recentemente, conforme registro no Boletim de Ocorrência.

Diante das evidências, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unisp de Vilhena para as devidas providências.