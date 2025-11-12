PM recupera objetos furtados e identifica suspeito em Chupinguaia

Nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a Polícia Militar se deslocou até a Avenida 15 de Novembro, em Chupinguaia, após receber denúncias anônimas relatando a presença de objetos de procedência duvidosa em uma residência.

No local, os militares foram recebidos por uma mulher identificada pelas iniciais L.S.G., que autorizou a entrada da equipe na casa.

Durante as buscas, foram localizados diversos pertences que, segundo verificação, estão relacionados a uma ocorrência de furto registrada na região do distrito de Novo Plano.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a mulher informou que os objetos não lhe pertenciam e que teriam sido deixados em sua residência por um homem identificado como J.F.B.

Entre os materiais apreendidos estavam uma bermuda jeans escura, uma camiseta azul escura, uma faca com bainha e uma carteira contendo documentos pessoais do suspeito, além de outros produtos.

A Polícia destacou que as vestes encontradas possivelmente foram utilizadas no dia do furto, conforme informações do protocolo de registro, reforçando o vínculo de J.F.B., com os objetos subtraídos e o local dos fatos.

Diante da situação, os itens foram apreendidos e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que dará continuidade às investigações.