Alarme dispara e frustra furto de fios em poço do SAAE no Cidade Verde em Vilhena; dupla é presa

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, na madrugada desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa furto na área da caixa de abastecimento de água do SAAE, localizada no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com funcionários de uma empresa de monitoramento eletrônico, que informaram que o alarme e os sensores da estação haviam disparado. A área contém uma bomba d’água e fiação de cobre, monitoradas pela empresa de segurança.

De acordo com os funcionários, o que chegou primeiro ao local, percebeu que o alarme estava acionado e viu dois suspeitos praticando furto de fios na pequena estrutura onde fica o relógio da bomba. Posteriormente, constatou-se que os indivíduos haviam cortado, com um alicate, os fios do sensor e do alarme, com a intenção de desativar o sistema de segurança.

Os autores também arrombaram a porta da estrutura, causando danos visíveis. Segundo o relato, os suspeitos continuaram o furto mesmo com a sirene ativada e só tentaram fugir ao perceberem a chegada dos funcionários, que impediram a evasão.

Nesse momento, um dos suspeitos, identificado como L. M., 30 anos, armado com uma faca, acompanhado de W. N. M., 27 anos, passou a ameaçar os vigilantes tentando lesioná-los. Houve luta corporal, mas os trabalhadores conseguiram se defender, desarmar os dois homens e contê-los até a chegada da Polícia Militar.

Ainda segundo as vítimas, L. M., proferiu diversas ameaças, afirmando: “Isso não vai ficar assim, vou descobrir onde vocês moram e vou pegar vocês”.

Os policiais deram voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Em consulta nominal, foi constatado que W. N. M., possuía um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho.

A ocorrência foi registrada para as devidas providências legais.