Brasil que Alimenta: comida de verdade, dignidade para quem mais precisa

Alimentar um país é mais do que garantir que ninguém passe fome. É oferecer dignidade à mesa, com comida saudável, água limpa e oportunidades de produzir, cultivar e transformar vidas. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado com força nesse compromisso. Através de programas e ações do Governo Federal, coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o direito à alimentação adequada está saindo do papel e chegando a todos os cantos do país.

Um dos pilares dessa transformação é a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) que vai além do prato cheio. É ter café da manhã, almoço e jantar com alimentos frescos, variados, saudáveis e produzidos com justiça social. É garantir vida com qualidade no campo, nas florestas e nas cidades, respeitando as tradições e promovendo autonomia.



Comida de verdade e água de qualidade

O Brasil é uma potência na produção de alimentos. Mas o desafio é garantir que essa abundância chegue a quem mais precisa. É por isso que o Governo Federal trabalha para ampliar a oferta e o acesso à comida de verdade — aquela que nutre, respeita a cultura local e protege o planeta. E água limpa também é parte essencial dessa missão: para beber, cozinhar, plantar e viver melhor.

Confira alguns dos principais programas que já estão mudando a vida de milhões de famílias:

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Desde 2003, o PAA une quem produz com quem precisa. O governo compra alimentos da agricultura familiar e doa para escolas, hospitais, creches, abrigos, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Gera renda no campo e garante comida na mesa.

Cozinhas Solidárias

Organizadas pela sociedade civil e apoiadas pelo governo, essas cozinhas oferecem refeições gratuitas para quem está em situação de vulnerabilidade. Um elo de solidariedade que se fortalece a cada dia.

Programa Cisternas

Tecnologia simples, impacto profundo: levar água às casas e quintais de comunidades rurais e tradicionais melhora a saúde, a produção de alimentos e até a renda das famílias.

Fomento Rural

Com orientação técnica e recursos diretos, o programa ajuda famílias do campo a criarem seus próprios projetos produtivos. Geração de renda e autonomia para quem mais precisa.

Estratégia Alimenta Cidades

Fortalece ações de agricultura urbana e garante ambientes alimentares saudáveis nas cidades. É comida acessível, sustentável e perto de casa.

Política de Agricultura Urbana e Periurbana

Estimula o cultivo de alimentos em áreas urbanas e periurbanas. Uma iniciativa que promove saúde, sustentabilidade e conexão com a terra, mesmo nos grandes centros.

Resultados que já fazem a diferença



Foto: Lyon Santos/MDS

O Programa Cisternas reduziu em 29% a chance de morte e em 26% as internações hospitalares entre beneficiários.

Com mais água, a renda aumentou em 7,5% e as chances de emprego formal cresceram 14% .

Depois da instalação das cisternas, o tempo gasto buscando água caiu quase 90% .

A Estratégia Alimenta Cidades já destinou R$ 15,5 milhões para a compra e doação de alimentos, apoiou 410 cozinhas solidárias e modernizou bancos de alimentos em 9 cidades prioritárias.

Foram 231 hortas urbanas implantadas e mais de 5 mil kits distribuídos com sementes e materiais.

Desde 2023, a política de agricultura urbana ganhou força com a articulação entre quatro ministérios : MDS, MDA, MMA e MTE.

Garantir comida na mesa de todos os brasileiros é uma missão coletiva. Com políticas públicas efetivas, diálogo com a sociedade civil e ações interministeriais, o Brasil está construindo um futuro com mais justiça, saúde e dignidade.

