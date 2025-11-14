Com apoio da deputada Gislaine Lebrinha, mães de Cacaulândia são beneficiadas com o Projeto Leite na Mesa

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) confirmou o apoio de R$ 100 mil para o município de Cacaulândia, atendendo solicitação da secretária de Assistência Social, Adriana.

O valor será destinado ao Projeto Leite na Mesa, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. “O Projeto Leite na Mesa representa cuidado e dignidade. Quando uma mãe tem alimento garantido para seus filhos, ela tem mais esperança e segurança para seguir em frente”, afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.

A iniciativa garante a distribuição gratuita e diária de um litro de leite para 100 famílias acompanhadas pelo CRAS, com prioridade para crianças, idosos e pessoas com deficiência.

O projeto fortalece o trabalho das mães e contribui para melhorar a alimentação e a qualidade de vida das famílias que mais precisam.