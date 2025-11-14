Deputado Delegado Camargo cobra agilidade na chegada da “Carreta da Ressonância Magnética” a Vale do Anari

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 15097/2025 solicitando ao Governo de Rondônia maior agilidade e transparência no cronograma de atendimento da “Carreta da Ressonância Magnética”, especialmente quanto à previsão de chegada e início dos atendimentos no município de Vale do Anari.

No documento, o parlamentar questiona a data oficial de deslocamento da unidade, o período de permanência na cidade, o número de exames previstos, além dos critérios utilizados para agendamento e priorização dos pacientes. Camargo também requisitou a divulgação de um cronograma estadual atualizado, permitindo que a população acompanhe o itinerário e possa se programar adequadamente.

Segundo o deputado, a iniciativa da carreta é fundamental para ampliar o acesso a exames de alta complexidade, especialmente nas regiões mais distantes dos grandes centros. Entretanto, a demora e a falta de informações claras sobre o cronograma têm causado preocupação entre os moradores que aguardam o serviço.

“A população precisa saber quando será atendida. Estamos cobrando agilidade e clareza no cronograma para que o serviço chegue o quanto antes e atenda quem mais precisa”, destacou Camargo.

Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o parlamentar reforçou que tem acompanhado de perto as ações na área da saúde, defendendo mais eficiência e transparência na execução das políticas públicas. Ele reiterou que a fiscalização e o acompanhamento das ações do Governo são essenciais para garantir a correta aplicação dos recursos e a efetiva entrega dos serviços à população.