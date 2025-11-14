Ex-vereador de Cacoal, “Jabá” Moreira anuncia possível mudança de partido e cogita candidatura a deputado estadual ou federal em 2026

O ex-vereador de Cacoal, Mário Angelino Moreira, o conhecido como “Jabá” Moreira, confirmou em entrevista ao Extra de Rondônia que deve disputar novamente as eleições em 2026 e estuda duas decisões fundamentais: a mudança de partido e a definição se concorrerá ao cargo de deputado estadual ou federal.

Atualmente filiado ao União Brasil, “Jabá” Moreira afirmou que tem recebido convites de diferentes siglas, inclusive do governador Marcos Rocha, mas também avalia uma possível migração para partidos da frente parlamentar de esquerda.

“Tenho me destacado no cenário político, principalmente dentro da frente de esquerda, apesar de hoje estar no União Brasil. Tenho sido procurado e observado por lideranças que acreditam no meu trabalho e no meu posicionamento independente”, afirmou.

Segundo ele, a decisão sobre o novo rumo partidário deverá ser tomada nos próximos meses. “Preciso avaliar se permanecerei no União Brasil, onde já existe o projeto da pré-candidatura da primeira-dama Luana Rocha, ou se sigo um novo caminho político mais alinhado às minhas ideias e àqueles que se colocam contra o bolsonarismo em Rondônia”, declarou o ex-vereador ao Extra de Rondônia.

“Jabá” também fez questão de comentar sobre o governador Marcos Rocha e a primeira-dama Luana Rocha, destacando respeito e admiração pelo casal. “Caso seja candidato ao Senado, o Marcos Rocha é o meu primeiro senador”, afirmou, reforçando que mantém bom relacionamento político com o governador, independentemente de possíveis diferenças partidárias.

O ex-vereador ficou conhecido por sua atuação firme e fiscalizadora durante os dois mandatos na Câmara Municipal de Cacoal. Foi o principal responsável por denunciar o chamado “esquema do lixo”, que resultou na prisão de quatro prefeitos e prefeitas da região da Zona da Mata, incluindo Glaucione Rodrigues, que exercia o mandato de prefeita de Cacoal à época.

Com trajetória marcada por posicionamentos críticos e defesa de pautas sociais, Jaba Moreira tem se consolidado como voz ativa nas redes sociais e nos bastidores políticos. “Sou um crítico sincero e pontual das ações da bancada federal de Rondônia. O Estado precisa de representantes comprometidos com o povo, e é isso que pretendo oferecer”, ressaltou.

Nos bastidores, o nome de Jabá Moreira tem sido mencionado em conversas no PDT, legenda que surge como possível destino político caso ele decida deixar o União Brasil.