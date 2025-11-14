Homem é detido após agredir funcionários e enfrentar policiais em distribuidora de bebidas em Vilhena

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, por volta das 23h de quinta-feira, 13 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal e ameaça em uma distribuidora de bebidas, em Vilhena.

No local, a solicitante relatou que o cliente E., 32 anos, teria agredido dois funcionários do estabelecimento, identificados como T., 24 anos, e M., 27 anos.

Conforme informado aos policiais, o suspeito desferiu um soco no estômago de T. e, em seguida, um tapa no rosto. Contra M., o agressor aplicou um murro no peito, além de proferir ameaças e chamá-los para brigar.

A proprietária informou ainda que o suspeito também estava importunando outros clientes presentes no local. As vítimas apresentaram lesões leves e dispensaram atendimento imediato, afirmando que buscariam o Hospital Regional caso necessário.

Ao receber ordem para a realização de revista pessoal, o suspeito desobedeceu, colocou a mão na cintura insinuando estar armado e se trancou no banheiro do estabelecimento.

Diante da resistência, os policiais precisaram utilizar técnicas adequadas para acessar o local. No momento da entrada, o homem passou a agredir a guarnição com chutes e socos, sendo necessário o uso proporcional da força para contê-lo e algemá-lo. Durante a ação, ele danificou a porta e um espelho do banheiro.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e serão tomadas as providências cabíveis.