Homem é preso após arrombar prédio de faculdade e furtar 12 kg de fios em Vilhena

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, na madrugada de quinta-feira, 13 de novembro de 2025, por volta das 5h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Walison Junior Arrigo, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O solicitante, que preferiu não se identificar, relatou ter ouvido barulhos suspeitos vindos do interior do prédio localizado aos fundos da instituição de ensino instalada no endereço.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram varredura minuciosa no interior do imóvel e constataram sinais de arrombamento e movimentação recente. Durante a inspeção, a equipe flagrou um homem identificado como J. S. M., 32 anos, deixando o prédio enquanto transportava fios cortados, aparentando ser cobre, com peso aproximado de 12 kg.

No interior da edificação, foi verificado que o suspeito havia acessado o imóvel pelo forro e utilizado um alicate para cortar e retirar diversos fios elétricos da estrutura, causando danos significativos à instalação.

O material subtraído, composto por fios de cobre cortados em várias partes, foi recuperado e entregue à autoridade competente para as providências legais.

Ainda no local, os policiais identificaram uma bicicleta vermelha estacionada do lado de fora. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que o veículo pertenceria a um amigo, mas não soube informar sua identidade. Consulta ao sistema policial não apontou registro de furto ou restrição referente à bicicleta.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.