Homem monitorado por tornozeleira é flagrado com maconha em praça de Vilhena

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, na tarde de quinta-feira, 13 de novembro de 2025, durante patrulhamento habitual no bairro Alto Alegre, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha foi abordada por um cidadão que preferiu não se identificar.

Ele relatou aos militares que, na Avenida Paraná, na área conhecida como “Praça do Geraldão”, estaria ocorrendo intensa movimentação de pessoas, bem como possível consumo e comercialização de entorpecentes no ponto de moto táxi existente no local.

Diante da denúncia, os policiais se deslocaram imediatamente até a praça, onde encontraram diversos usuários de drogas. Ao perceberem a presença da viatura, eles tentaram se comportar de maneira normal.

Porém, um homem, identificado como D. A. B., 28 anos, apresentou comportamento inquieto e mantinha um volume suspeito próximo ao tornozelo, o que motivou a abordagem.

Durante busca pessoal, os militares encontraram, escondida na carteira do suspeito, uma porção de substância análoga à maconha. Questionado, o homem negou envolvimento com a movimentação ilícita mencionada pelo denunciante.

Segundo apurado pela reportagem, D. A. B., é conhecido dos policiais pela recorrência em práticas criminosas e uso de entorpecentes. Ele utiliza tornozeleira eletrônica por estar cumprindo pena pelo crime de roubo.

A guarnição então entrou em contato com a Colônia Penal. Após consulta ao sistema de monitoramento, foi confirmado que, pela numeração do dispositivo eletrônico, o suspeito estava dentro de sua “rota livre”, não havendo violação das medidas cautelares impostas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). Assim, ele pôde ser liberado no próprio local.

Contudo, por portar substância entorpecente, o homem foi orientado e se comprometeu a comparecer à audiência previamente agendada, assinando um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.