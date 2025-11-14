Ieda Chaves fortalece agricultura familiar com entrega de implementos em Porto Velho

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou, no sábado (8), da entrega de um trator e de uma grade aradora à Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Linha C-85 e entorno (Asprol), no distrito de Rio Pardo, zona rural de Porto Velho.

O investimento de R$ 350 mil, viabilizado por emenda de bancada e executado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), tem o objetivo de ampliar a capacidade produtiva e reduzir o esforço no preparo do solo para os produtores da comunidade Marco Azul e regiões próximas.

Durante o evento, Ieda Chaves destacou que a entrega é mais uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar. “Um investimento que vai fortalecer a agricultura familiar e garantir mais produtividade para os nossos produtores rurais. Na ocasião, reafirmei o meu compromisso de destinar uma farinheira no próximo ano, para apoiar o trabalho das mulheres e ampliar a geração de renda no campo”.

O presidente da associação, Djalma Torres de Amorim, agradeceu o apoio e ressaltou o impacto direto que o maquinário trará para os agricultores. “Esse implemento proporciona diversos benefícios, principalmente no que diz respeito à melhoria da produtividade, eficiência operacional e redução de custos”, destacou.

Satisfação

O produtor rural Evaldo da Agricultura falou sobre o valor simbólico e prático da entrega. “Esses equipamentos são fundamentais para o trabalho no campo, e ver a satisfação e o alívio dos nossos produtores é a maior recompensa”, contribuiu.