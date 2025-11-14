PM prende 11 pessoas em operações contra furto de energia em Porto Velho

A Polícia Militar prendeu 11 pessoas em duas operações distintas contra o furto de energia elétrica em Porto Velho, na quinta-feira (13).

As ações ocorreram nos bairros Socialista e Embratel. Em ambos os casos, equipes da Energisa foram acionadas para suspender as ligações irregulares.

Na primeira ocorrência, cinco pessoas foram detidas no bairro Socialista por realizarem ligações clandestinas que abasteciam vários imóveis. Um deles funcionava como distribuidora de bebidas e seria utilizado para tráfico de drogas e receptação de materiais furtados, como rolos de fios e cabos.

Em outra ação, seis pessoas foram flagradas fazendo ligação direta de energia em uma residência invadida na Rua Nicarágua, no bairro Embratel. A abordagem ocorreu após denúncia, e a guarnição chegou no momento em que uma pessoa estava no poste realizando a ligação, enquanto as demais auxiliavam.

Somente este ano, mais de 120 pessoas já foram presas por furto de energia em Rondônia, sendo 19 apenas no mês de novembro. Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa, alerta: “O furto de energia é crime e uma prática extremamente perigosa, podendo causar acidentes fatais, provocar apagões e prejudicar toda a sociedade”.

Ao suspeitar de ligações clandestinas, a população pode denunciar anonimamente pelos seguintes canais:

Polícia Militar: 190

Central de Atendimento 24h: 0800 647 0120

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Aplicativo Energisa On, disponível na App Store e no Google Play]