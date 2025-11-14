Polícia investiga suspeita de estupro contra criança de três anos em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira, 13 de novembro de 2025, em um hospital de Vilhena, para atender a uma grave ocorrência de suspeita de estupro de vulnerável.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, uma menina de três anos de idade havia dado entrada na unidade de saúde pela manhã, acompanhada do pai.

O genitor procurou o hospital porque a criança vinha reclamando de dor pélvica e relatou suspeitar de abuso sexual.

Segundo o pai, a criança tem apresentado dores e comportamentos sugestivos de conotação sexual, como danças sensualizadas e exposição da parte íntima. A menina teria relatado ter visto o padrasto sem roupas e ter tocado o órgão genital dele.

A criança foi encaminhada para exame físico com um médico pediatra. Contudo, devido ao seu estado emocional, não foi possível concluir a avaliação para confirmar o abuso físico, e a equipe optou por não utilizar força. A menor recebeu atendimento psicológico no hospital.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. A criança reside em Comodoro, no Mato Grosso, e os pais compartilham a guarda.

O pai ainda relatou que possui outro filho com a mãe da menor, e que este está sob sua guarda devido a uma situação de maus-tratos anterior, ocasionada por queimaduras.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.