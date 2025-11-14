Vilhena conquista vice-campeonato inédito no basquete escolar infantil masculino no JOER em Cacoal

A Escola Favoo, em parceria com a Asbavi/Sicoob/Credisul, alcançou um resultado inédito para o município e interrompeu a hegemonia de Porto Velho nas decisões da modalidade nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER).

A etapa estadual da competição foi realizada entre os dias 9 e 13 de novembro, no município de Cacoal.

A equipe da Favoo protagonizou uma final acirrada contra o time do Colégio Sapiens, de Porto Velho, demonstrando evolução técnica e competitividade.

O destaque da equipe vilhenense foi o atleta Gabriel Rodrigues, cestinha do time durante o torneio.

Tradicionalmente, o JOER serve como classificatória para a fase nacional escolar do mesmo ano. No entanto, por questões administrativas, não houve tempo hábil para definir o campeão estadual de 2025, que representaria Rondônia na competição nacional realizada em outubro, em Minas Gerais (JEBS).

Com isso, o campeão da edição de 2024 voltou a representar o estado em 2025.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>