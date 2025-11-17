Furto em residência leva PM localizar suspeito com carne congelada subtraída em mercado de Vilhena

Nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Moacir Cadore, no bairro Orleans, em Vilhena.

Segundo informações repassadas à equipe, a vítima relatou que, ao acordar, encontrou um homem de estatura mediana, pele negra, magro, barba e vestindo camiseta do Corinthians dentro de seu quintal.

Ao perceber que uma das janelas da casa estava arrombada, questionou o indivíduo sobre o que fazia no local. Nesse momento, o suspeito fugiu, tomando rumo ignorado. A vítima deu falta de um aparelho celular Samsung A051, acionando imediatamente a Polícia Militar.

De posse das características do suspeito, a guarnição realizou patrulhamento na região, porém não conseguiu localizá-lo. Contudo, considerando o histórico da Praça do Geraldão, na Avenida Paraná com a Rua 830, no bairro Alto Alegre — ponto conhecido pelo fluxo de usuários e traficantes de drogas — os policiais decidiram realizar abordagem no local.

Entre as pessoas abordadas, os militares encontraram um homem identificado como L.C.S., usuário de entorpecentes, trajando bermuda jeans e camiseta do Corinthians. Ele apresentava nervosismo ao notar a aproximação da PM, mantendo postura inquieta e desviando o olhar. Com ele, havia um volume na região da cintura e uma sacola plástica com objeto suspeito.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram na cueca do suspeito uma carteira com R$ 100. Já dentro da sacola, foi localizado 1,742 kg de “dorso de frango” congelado, embalado e etiquetado com identificação comercial.

Questionado, L., disse que não furtou o produto, mas que o adquiriu de um usuário de drogas desconhecido. A equipe se deslocou ao estabelecimento indicado pela etiqueta, situado na Rua 7605, no bairro Jardim Vitória. Em contato com o gerente, o produto foi reconhecido como pertencente ao mercado, confirmando a suspeita de furto.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.