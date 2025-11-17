Facebook Instagram
Furto em residência leva PM localizar suspeito com carne congelada subtraída em mercado de Vilhena

Homem foi abordado na Praça do Geraldão com 1,7 kg de “dorso de frango”
Nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Moacir Cadore, no bairro Orleans, em Vilhena.

Segundo informações repassadas à equipe, a vítima relatou que, ao acordar, encontrou um homem de estatura mediana, pele negra, magro, barba e vestindo camiseta do Corinthians dentro de seu quintal.

Ao perceber que uma das janelas da casa estava arrombada, questionou o indivíduo sobre o que fazia no local. Nesse momento, o suspeito fugiu, tomando rumo ignorado. A vítima deu falta de um aparelho celular Samsung A051, acionando imediatamente a Polícia Militar.

De posse das características do suspeito, a guarnição realizou patrulhamento na região, porém não conseguiu localizá-lo. Contudo, considerando o histórico da Praça do Geraldão, na Avenida Paraná com a Rua 830, no bairro Alto Alegre — ponto conhecido pelo fluxo de usuários e traficantes de drogas — os policiais decidiram realizar abordagem no local.

Entre as pessoas abordadas, os militares encontraram um homem identificado como L.C.S., usuário de entorpecentes, trajando bermuda jeans e camiseta do Corinthians. Ele apresentava nervosismo ao notar a aproximação da PM, mantendo postura inquieta e desviando o olhar. Com ele, havia um volume na região da cintura e uma sacola plástica com objeto suspeito.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram na cueca do suspeito uma carteira com R$ 100. Já dentro da sacola, foi localizado 1,742 kg de “dorso de frango” congelado, embalado e etiquetado com identificação comercial.

Questionado, L., disse que não furtou o produto, mas que o adquiriu de um usuário de drogas desconhecido. A equipe se deslocou ao estabelecimento indicado pela etiqueta, situado na Rua 7605, no bairro Jardim Vitória. Em contato com o gerente, o produto foi reconhecido como pertencente ao mercado, confirmando a suspeita de furto.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

 

