Homem é detido após desacatar policiais em ocorrência de perturbação do sossego em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na Travessa 837, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, após denúncia de perturbação do sossego.
No endereço, os policiais constataram que o som excessivamente alto vinha de uma caixa amplificada instalada na área de uma residência.
O responsável pelo local foi encontrado deitado em uma rede, consumindo bebida alcoólica.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao receber ordem para reduzir o volume, o homem se recusou e passou a desacatar a guarnição com palavrões, além de questionar a atuação policial.
Diante da resistência, foi necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas, sendo ele colocado no compartimento adequado da viatura.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a caixa de som, para as providências cabíveis.