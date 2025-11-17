Facebook Instagram
terça-feira, 18 de novembro de 2025.

Homem é detido após desacatar policiais em ocorrência de perturbação do sossego em Vilhena

PM foi acionada após denúncia de som alto no bairro Alto Alegre
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a caixa de som, para as providências cabíveis

A Polícia Militar foi acionada na Travessa 837, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, após denúncia de perturbação do sossego.

No endereço, os policiais constataram que o som excessivamente alto vinha de uma caixa amplificada instalada na área de uma residência.

O responsável pelo local foi encontrado deitado em uma rede, consumindo bebida alcoólica.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao receber ordem para reduzir o volume, o homem se recusou e passou a desacatar a guarnição com palavrões, além de questionar a atuação policial.

Diante da resistência, foi necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas, sendo ele colocado no compartimento adequado da viatura.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a caixa de som, para as providências cabíveis.

