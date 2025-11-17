Homem é preso após agredir ex-companheira e manter droga dentro de casa no bairro Embratel em Vilhena

Nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, durante patrulhamento de rotina, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica em uma residência no bairro Embratel, em Vilhena.

No local, os policiais fizeram contato com a solicitante, que relatou ter encerrado o relacionamento com o companheiro por motivos pessoais, porém o homem não aceitava a separação.

Temendo que a situação evoluísse para uma discussão, a mulher decidiu deixar o imóvel levando consigo os dois filhos menores. Contudo, segundo ela, o suspeito entrou em surto e iniciou uma discussão agressiva.

De acordo com o relato, o homem passou a desferir socos e chutes contra a vítima, provocando diversas escoriações pelo corpo. A mulher também contou que ele tentou asfixiá-la e arremessou seus pertences para fora da casa.

Temendo pela própria vida e pela segurança dos filhos, a vítima acionou a Polícia Militar. Durante a averiguação, os policiais localizaram, embaixo do aparelho televisor, um invólucro plástico contendo substância análoga à maconha.

Uma das crianças informou à equipe que sofria agressões físicas e psicológicas com frequência, além de ser obrigada a presenciar o suspeito armazenando, portando e consumindo drogas dentro da residência.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi devidamente flagranteado pelo delegado de plantão.