Homem é preso após desacatar e agredir policiais durante patrulhamento no residencial União em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Rua 116-03, no residencial União, em Vilhena, região conhecida por ser área de alto risco devido à atuação de facções criminosas.

Durante a ação, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou ocultar o rosto e acelerou o passo para evitar identificação.

A atitude levantou fundada suspeita, motivando a abordagem. Após a aproximação, foi realizada revista pessoal, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito. O homem foi então liberado.

Contudo, ao caminhar alguns metros, o indivíduo passou a desacatar os policiais, proferindo ofensas contra a guarnição. Diante disso, recebeu voz de prisão pelo crime de desacato.

No momento em que lhe eram informados seus direitos, ele recusou-se a acatar a determinação e passou a reagir ativamente, entrando em luta corporal com os policiais.

Durante a resistência, o suspeito desferiu golpes que resultaram em lesão no comandante da equipe, que sofreu escoriação na mão esquerda.

Devido ao alto grau de agressividade, os militares precisaram utilizar técnicas de imobilização e algemas para conter o agente.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde o caso foi registrado.