Homem morre após sofrer mal súbito no distrito do Guaporé

Na noite de domingo, 16 de novembro de 2025, a Polícia Militar do distrito do Guaporé, região pertencente ao município de Chupinguaia, foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um possível óbito.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, por volta das 23h a guarnição se deslocou imediatamente ao distrito, dirigindo-se ao posto de saúde.

No local, a técnica de enfermagem responsável pelo primeiro atendimento informou que, por volta das 21h, havia sido chamada para socorrer um homem que teria desmaiado em sua residência.

Ela relatou que, ao chegar ao imóvel com a ambulância, encontrou o cidadão já sem sinais vitais. Apesar da ausência de resposta, realizou o transporte até o centro de saúde para tentar manobras de reanimação, que acabaram não surtindo efeito.

Diante das informações, os policiais acionaram o perito plantonista, que declarou não haver necessidade de perícia, já que se tratava de uma morte aparentemente natural, sem indícios de violência ou intervenção criminosa.

Após o registro da ocorrência para fins administrativos, o corpo foi liberado à família e encaminhado à funerária da cidade de Chupinguaia.