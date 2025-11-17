Motorista encontra veículo danificado após estacionar em rua do bairro Orleans em Vilhena

Nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de possível acidente de trânsito com danos materiais na Rua Plínio Galvane, no bairro Orleans, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que estacionou um veículo VW/Gol branco, identificado como pertencente a uma empresa prestadora de serviços de energia, em frente ao endereço enquanto realizava medições em residências da via. Ao retornar, percebeu que a porta e o retrovisor do lado esquerdo haviam sido danificados.

O motorista buscou imagens de câmeras de segurança próximas, mas não encontrou dispositivos disponíveis. Contudo, o portão de uma garagem alinhado ao local onde o veículo estava estacionado apresentava marcas compatíveis com o atrito que causou o dano. Ao tentar falar com o morador, a vítima foi ignorada, e o homem deixou o local rapidamente.

A guarnição realizou buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado. Como havia apenas danos materiais, a perícia não foi acionada e o fluxo de veículos seguiu normalmente.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.