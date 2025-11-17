Pioneiro morre aos 85 anos vítima de complicações de AVC em Vilhena

Morreu nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, em Vilhena, Leonardo Lichtenberg, de 85 anos. Ele era pioneiro, chegou ao município na década de 1980 e ajudou a desbravar a região.

Ele era conhecido pela atuação comunitária e por fazer parte de uma família tradicional do município.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a morte ocorreu em decorrência de insuficiência renal, relacionada a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido anteriormente.

O corpo está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus do bairro 5º BEC.

O sepultamento está marcado para às 10h desta terça-feira, 18, no cemitério Cristo Rei.